Цветущая Александрова рассказала о чувствах к коллеге

Марина Александрова похвасталась снимком с Андреем Смоляковым. Актриса призналась в любви к коллеге.

В личном микроблоге Марина опубликовала снимок, на котором запечатлена с актером. Ниже звезда написала, что уже сроднилась со Смоляковым.

"Мой любимый, уже родной, Андрей Смоляков! Как можно сочетать в себе хорошего актера и настоящего мужчину, это до сих пор загадка для меня🙈 Я хочу, чтобы ты был счастлив, хочу радоваться за тебя и видеть как можно чаще на экране и в жизни, ведь я подглядываю за тобой и учусь😜, спасибо тебе, люблю!" – написала о своих чувствах знаменитость.

Отметим, что Александрова одна из первых поздравила друга с юбилеем. Артисту исполнилось 60.

Андрей и Марина работают вместе уже более шести лет. Актеры были партнерами в пяти проектах, а именно: "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал" и "Операция "Сатана". Примечательно, что сценарии всех этих фильмов перекликаются. Смоляков играет майора Черкасова, который расследует запутанные преступления, а Александрова выступает в роли его помощницы.

Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям. Они пожелали кумиру долгих лет жизни, материального благополучия и мира в семье. Также они отметили, что рядом с Андреем Марина просто расцвела.