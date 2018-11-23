Марина Александрова вынуждена оставить детей

Платформа ТНТ-PREMIER представила исправительно-трудовую комедию "Год культуры" с Федором Бондарчуком в главной роли. На премьеру собралось немало знаменитостей. Среди них была и Марина Александрова. С актрисой встретился корреспондент "Дни.ру".



Актриса блистала в сериале "Домашний арест", показ которого недавно завершился на ТНТ-PREMIER. Его все вспоминали добрым словом и на премьере нового проекта. Все ждали чего-то подобного снова – зубодробительного, сатирического (почти сардонического!), едкого, жесткого. И создатели фильма не подвели: зал лежал от смеха всю первую серию. Да что там зал – сам президент страны Владимир Путин (он, кстати, появится и в картине), как оказалось, видел недавно ленту и очень смеялся.

На презентацию "Года культуры" Александрова пришла со съемочной площадки. Она сейчас занята в третьем сезоне полюбившегося зрителям телесериала "Екатерина". Вместе с Мариной был и муж, режиссер Андрей Болтенко (он работал на Первом канале, занимался постановкой "Евровидения" в 2009 году, церемонии открытия зимних Олимпийских игр в 2014-м). Правда, позировать с ним фотографам Марина категорически отказалась – он не любит шумихи и излишнего к себе внимания.

"Марина, а с кем Вы оставляете детей, работая на съемках и посещая светские мероприятия?" – поинтересовался корреспондент "Дни.ру" у звезды. У нее, напомним, есть шестилетний сын Андрей и трехлетняя дочь Екатерина, названная так как раз по имени героини сериала.

"Есть бабушки и дедушки, так что в те моменты, когда я вынуждена оставить детей, они находятся в заботливых руках", – заверила актриса. Она пояснила, что остается очень востребованной и кризиса, о котором часто говорят, не ощущает. Рассказала Марина и о подготовке к Новому году: "Пока ничего глобального не планируем – у нас все происходит спонтанно, но всегда душевно".