Седокова сообщила о преследовании перед Новым годом

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото предпраздничное фото. Артистка удивилась тому, что многие россияне уже нарядили елку на Новый год 2019.

На снимке Анна Седокова позирует на фото украшенной игрушками-Чебурашками елочки. "Меня начинают преследовать Наряженные Елки)", – написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

"Я пропустила момент, когда их начали украшать в начале декабря) Как бы раньше никто до 30 не вспомнил о ней, а сегодня они уже везде стоят! Товарищи, они же у вас все опадут! Или это тест на #найдиукогоелканастоящая", – добавила певица. Также Седокова заявила, что теперь выведет на чистую воду, всех, кто начинает наряжать елки к Новому году 2019 в ноябре и "заставляет нас чувствовать угрызения совести".

Что касается самой знаменитости, то она, по ее признанию, выбирать новогоднюю красавицу будет 30 декабря. Некоторые фолловеры не согласились с Анной. "Каждый решает сам, когда придет праздник в их дом, у нас стоит с конца ноября, дети счастливы, и у нас праздничное настроение, почему нет? Каждый живет как хочет, если хотите, ставьте в сентябре, если не хотите, вообще не ставьте, кому какое дело...", – высказалась одна из подписчиц.

Большинство поклонников восхитились игрушками на елке. Такая идея украшения к Новому году 2019 многим пришлась по душе. Они сочли ее весьма оригинальной. "Ааааа... Чебурашки... класс!!! Где их сейчас взять???", "Ух ты, какие Чебурашки. У меня в детстве такой же был", – поделились пользователи соцсети.