Обнимающую голые ягодицы Седокову отправили сниматься в порно

Певица опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, вызвавшее недовольство поклонников. Похоже, что на этот раз звезда перегнула палку.

На снимке Седокова позирует в латексном черном костюме вместе с полуголыми танцовщицами из своего шоу-балета, застывшими в дерзких эротичных позах. Девушки демонстрируют ягодицы, а Анна обнимает одну из них за "пятую точку".

"Ночь же уже почти, значит можно)… Меня часто спрашивают – "какой типаж девушек мне нравится?". Вот такой… Уже с декабря, мы будем вместе на сцене делать жарко и #таквлажномеждунами… Одна Аня хорошо, а втроем всегда лучше", – проанонсировала свою новую концертную программу певица. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Седокова добавила, что ее музыка никогда не была для детей. "Она скорее для мамочек. Для моих самых жарких мамочек во вселенной", – заключила исполнительница.

Также Анна поделилась откровенными кадрами в Stories. На фото она сидит на стуле, а ее коллеги демонстрируют на камеру свои прелести. Вызывающие снимки возмутили подписчиков звезды. Они отметили, что артистке нечего предъявить публике, кроме голых ягодиц, и она стала делать упор на откровенных снимках, а не на творчестве.

Фолловеры обрушились на певицу с критикой. "Время сейчас такое, зад рулит головой", "Пора в порно сниматься. Новая звезда там будет", "Попы очень полные, сейчас это не модно", "Аня, будь скромнее", "Аня, Вы мне раньше намного больше нравились, чем сейчас. Такое ощущение, что кроме своей задницы Вы ничего не можете предложить", "Дурацкое фото", - прокомментировали снимки Седоковой в соцсети.