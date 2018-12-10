Клоун из цирка: Васильева удивила внешним видом после удара по голове
На снимке звезда театра и кино лежит на кожаном диване в сапогах, тельняшке и пуховике. Артистка – при ярком макияже и в красном парике.
"Фотография с высоты птичьего полета. Спасибо, сын! "Ловушка для мужа" Екатеринбург-Тюмень", – подписала фото артистка. Таким образом Татьяна Васильева анонсировала спектакль, в котором принимает участие.
Некоторыы фолловеры удивились образу артистки, высмеяв его. "На клоуна из цирка похожа", "Мумия", "Сильная женщина устала", "Колоритно", – высказались критики.
Однако большинство подписчиков восхитились внешним видом артистки. "Нереальная! Вы просто космос!", "Эта женщина без возраста!", "Харизматичная красавица", "Удивительная", "Шикарно выглядите!", – одарили комплиментами Васильеву поклонники.
Напомним, в ноябре Васильева пострадала при инциденте в московском метрополитене. Двери вагона поезда зажали ей голову. Актриса рассказала об инциденте в Instagram, а также показала следы ушибов на висках.
Как писали "Дни.ру", Московский метрополитен незамедлительно отреагировал на случившееся. Сотрудники подземки выразили сожаление и надежду, что ЧП не отразится на здоровье Татьяны Васильевой.
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