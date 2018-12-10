Известную модель изуродовал стоматолог

Английская модель Эйприл Гилмартин призналась, что визит к стоматологу положил конец ее карьере. Девушка больше никогда не сможет принимать участие в конкурсах красоты.

В августе 2014 года модель упала на улице и повредила передний зуб. Тогда она решила обратиться к специалисту. Дантист убедил ее в том, что нужно лечить не один, а целых четыре зуба. "Он посоветовал почистить корневые каналы и поставить виниры", – рассказала Эйприл.

Однако пластинки продержались всего несколько месяцев, после чего 29-летняя Гилмартин стала испытывать сильную зубную боль. Врач поставил ей новые виниры, но они отличались по цвету от других зубов. Девушка вновь стала испытывать мучительную боль. Ей пришлось на время отказаться от участия в конкурсах красоты. Об этом неприятном периоде она вспоминает с горечью.

"Пришлось поставить еще и брекеты. Врач сказал, что зубы будут болеть, пока не привыкнут к винирам. Я не могла ни есть, ни спать. Плюс ко всему у меня начали кровоточить десны и неприятно пахло изо рта, поэтому на людях я появлялась только в маске", – поделилась Эйприл.

Модель решила обратиться к другому специалисту. На лечение потребовалось несколько лет. Гилмартин больше не сможет принимать участие в конкурсах, и ее мечте получить титул "мисс Англия" не суждено сбыться. "Все эти годы я жила в аду. Мне очень нравилось выступать на конкурсах, но теперь уже слишком поздно", – заключила она. Горе-дантист должен выплатить компенсацию в размере 30 тысяч фунтов стерлингов.

Очередная косметическая процедура окончилась неудачно для чилийской модели Андре Диаз. Фотографию с обезображенным лицом она разместила на своей странице в Instagram.

Во время процедуры по восстановлению кожи что-то пошло не так, и она получила сильный ожог. "Я вернулась домой опустошенной. С лицом, сожженным кислотой. Конечно, тогда все мои мечты о карьере, работе моделью и участии в конкурсе "Мисс Вселенная" рухнули", – поделилась она. Тем не менее модели удалось быстро восстановиться, и сейчас она активно готовится к ответственному конкурсу "Мисс Вселенная – 2018".