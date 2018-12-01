Нагло использовавший беременную любовницу Киркорова Малахов нажил себе проблемы

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Суббота 1 декабря
Лента новостей
17:27
Дочь легендарной супермодели заткнула за пояс лучших красоток мира
16:27
Соревнуются с Геббельсом: как "Новая газета" манипулирует общественным сознанием
15:42
Совет на выходные
15:15
Избили перед вакханалией: всплыли жуткие подробности группового изнасилования в полиции
14:33
Туктамышева раскрыла причины скандального раздевания на льду
12:38
"ЕР" в день рождения ведет масштабный прием граждан
10:51
Распластавшуюся в сексуальном наряде Чехову укусили за голые ягодицы
10:24
Ани Лорак откровенно высказалась о стычках со Шнуровым на шоу "Голос"
10:00
Умер бывший президент США
09:56
Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото
22:01
"Люблю!": Меган Фокс подтвердила слухи о романе с Шайей Лабафом
21:57
Как изменится жизнь россиян к Новому году 2019
21:53
Сексуальная Рудковская в экстремально коротком платье вскружила головы россиянам
21:51
"Резиновая Зина": прелести Седоковой признали ненатуральными
21:30
Найдена связь между Малаховым и разжигающими ненависть украинцами
21:23
Между Путиным и Трампом выстроили "живую стену"
21:16
В Уфе мужчина умышленно заражал женщин ВИЧ-инфекцией
21:15
Взявшая сына в охапку Бледанс покинула Россию
21:08
Под Волгоградом мужчине отрезали палец из-за пачки сигарет
21:01
В Ижевске таксист украл телефон у клиента и подарил подруге
20:42
Соль признана смертельно опасной
20:42
Убежавшая от Фадеева пышногрудая фаворитка сделала громкое заявление
20:41
Обнажившая грудь Орлова показала своего малыша
20:35
В Удмуртии под окнами дома нашли тела двух женщин и ребенка
20:28
Есть пострадавшие: в Екатеринбурге столкнулись автобус и фура
19:57
В Тюмени пенсионер наловил рыбы на 5 миллионов
19:56
Шнуров втянул Брежневу в грязную провокацию украинцев
19:44
В одном из кафе Омска случился пожар
19:39
В Москве после столкновения с газовозом загорелся автомобиль
19:36
Совпадения или проклятие: тайные знаки саммита G20 в Аргентине
19:06
Под Астраханью три рыбака застряли во льду
19:06
Что стало с головой Саши Бортич
19:01
"Больные люди": Максакова резко ответила на страшное обвинение
18:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 ноября 2018 года
18:39
Напуганный извращенцами участник "Дома-2" бросился наутек
18:31
Сбежавший из России Соколовский безмятежно развлекается с новой пассией
18:07
Путин отказался слушать бредни загнанного в угол Порошенко
17:41
Страховка.Ру поддержит благотворительный вечер "ACTION! 2018"
17:35
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
17:22
Напавшему на Глушакова хулигану вынесли приговор
17:15
"Обман, шантаж и травля": Мишулина ополчилась против нечестивца Борисова
17:01
"Прощай": душераздирающее обращение Алексея Воробьева к умершему другу
16:53
Тодоренко раскрыла неприличные предложения "Дома -2"
16:42
Оскорбивший Путина Трамп психанул на важной встрече
16:25
"Мне должны": любящий халяву Пьеха трясет с родных роскошный подарок
16:23
50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
16:20
"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко
16:13
Невежда Тарзан попутал берега
15:56
Сменившая пол модель станет матерью после участия в конкурсе "Мисс Вселенная"
15:39
Самой стильной россиянкой признали Бузову
15:38
Самый крупный подросток сбросил 100 килограммов
15:07
Известная актриса превратилась в чудовище (видео)
15:05
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
14:59
Володин назвал виновника церковного раскола на Украине
14:58
Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова
14:56
Уголовник Саакашвили собирает новый Майдан
14:49
Москва разрешила Лондону вводить санкции без повода
14:31
Аллегрова чудом избежала смерти при крушении вертолета
14:16
Шикарная квартира алкоголика Осина может уйти с молотка за долги
14:10
Пострадавшего из-за загула с неграми Макрона проигнорировали в Аргентине
14:09
В Чебоксарах учительница на внедорожнике сбила школьника
14:03
Москва жестко ответила на новую провокацию Киева
13:53
Чай без заварки: Захарова с издевкой прошлась по сгинувшим Скрипалям
13:41
Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма
13:29
Звезду "Дома-2" дважды пытались убить
13:25
"Уберите эту зеленую какашку!": Бородина поставила ультиматум беременной Тодоренко
13:07
Эксперимент "Дни.ру": Силиконовые девушки светятся в темноте
13:02
Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко
12:55
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
12:53
По центру Киева прошли радикалы с факелами
12:48
Москвичам угрожает резкое облысение
12:17
Украинские силовики вломились в дом предстоятеля Киево-Печерской лавры
12:16
Порошенко униженно лебезит перед Трампом
12:13
В Москве задержали сына Игоря Талькова
12:02
Известная певица засветила ягодицы перед публикой
11:48
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
11:46
"Куда это годится?!": Николаев не смог досмотреть шоу о Фриске
11:43
В поломке самолета Меркель усмотрели криминальный след
11:43
Обнаглевшая Мэй напала на Путина из-за украинских кораблей
11:35
Кто настоящие "хозяева" президентов постсоветских стран
11:29
Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи
11:22
Главные события Москвы
11:12
Глушаков наплевал на агрессивного фаната
11:09
Опозоренная в Керченском проливе Украина решилась "дать по морде" России
10:49
Павел Прилучный потерял близкого человека
10:44
Украина закрыла въезд в страну для мужчин из России
10:38
Пляж и танцы: фантастические новогодние каникулы во Вьетнаме
10:24
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
10:21
Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон отследили по дням
10:15
Малахов свел Солнцева с беременной любовницей Серова
10:08
Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018
10:06
Бездомного отправили в колонию за кражу в храме
09:59
Под Москвой букмекеров ограбили на четверть миллиона
09:56
Авария на борту перепугала суровую Меркель
09:48
В Башкирии иномарка сбила пешехода и врезалась в столб
09:41
Десятки животных погибли при пожаре на ямальской ферме
09:35
Россия вывела на орбиту три военных спутника
09:33
"Я уже лапки опустила": Заворотнюк о распавшейся семье
09:22
Всплыли грязные тайны вышедшей за короля российской модели
09:02
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
Ротару поддержала грязную провокацию Украины у Крымского моста
Найдена связь между Малаховым и разжигающими ненависть украинцами
"Обман, шантаж и травля": Мишулина ополчилась против нечестивца Борисова
Шоу-бизнес

Нагло использовавший беременную любовницу Киркорова Малахов нажил себе проблемы

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Профессиональная деятельность телеведущего Андрея Малахова последнее время вызывает множество вопросов у граждан России. По всей видимости, шоумен не собирается делать из этого какие-то выводы и продолжит играть с огнем.
прочитано 23787 раз

Особое возмущение у телезрителей вызвал выпуск, посвященной москвичке Светлане Софиевой, которая пришла в "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением. Женщина якобы ждет тройню от Филиппа Киркорова.

Многие сочли данную историю сущим бредом и еще больше ополчились против Малахова. Недовольство выразили не только рядовые телезрители, но и ряд экспертов.

Ситуацию взялся прояснить член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "И после таких передач Малахов еще удивляется, что по поводу его шоу есть масса вопросов и у телезрителей, и в Госдуме, и у артистов", – начал он.


Манукян решительно оне понимает, зачем приглашать персонажей, которые не вполне психически здоровы. Судя по всему, это делается с той целью, чтобы зрители над ними посмеялись.

"Вот и получается, молчим об этих шоу – они становятся все гнуснее, говорим о них – растут рейтинги. Замкнутый круг по сути. Нужна политическая воля руководства государства, чтобы вызвать на ковер руководителей федеральных каналов и указать им на недопустимость выпуска в эфир всей этой непотребности", – считает эксперт. Кроме того, Манукян обратился к президенту России Владимиру Путину потребовать от руководства федеральных каналов изменить формат и контент шоу выходящих в прайм-тайм, чтобы полностью удалить из них сцены жестокости, хамства, криков и ругани. "Это касается скандальных и политических шоу. Для остального есть частные каналы и ночные эфиры. Федеральные каналы должны быть визитной карточкой государства", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением: она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов.

1 декабря 2018, 18:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какие ведущие скачут с канала на канал

567

комментарии

Политика

Совпадения или проклятие: тайные знаки саммита G20 в Аргентине
Путин отказался слушать бредни загнанного в угол Порошенко
Оскорбивший Путина Трамп психанул на важной встрече
"Ну стервец!": Меркель дала по рукам возбужденному Порошенко

Шоу-бизнес

Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым
"Так будет лучше": растерянный Фадеев сделал громкое заявление после побега фавориток
Кержакова умоляют отпустить незаконно удерживаемого сына
Мария Максакова рассекретила свадьбу с Денисом Мацуевым

Проишествия

Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос
Падение гигантского рекламного щита на прохожих попало на видео

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

"Это не любовь": неожиданное признание Пугачевой о Галкине

Примадонна решилась на откровение
Политика

Елизавета II вляпалась в грязный скандал из-за порнофото

Снимки поражают откровенностью
Шоу-бизнес

Ургант вылил ушат помоев на хрупкую Волочкову

Балерина попала под удар
Шоу-бизнес

Распластавшуюся в сексуальном наряде Чехову укусили за голые ягодицы

Знаменитость взвизгнула от неожиданности

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз

Фоторепортажи

50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
Playboy назвал девушкой года 44-летнюю мать шестерых детей
Запретные фото вышедшей замуж за короля победительницы конкурса "Мисс Москва"

Спорт

Глушаков наплевал на агрессивного фаната
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки
Медведева довела до слез соперницу по Гран-при

Регионы

Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru