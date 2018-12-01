Нагло использовавший беременную любовницу Киркорова Малахов нажил себе проблемы

Профессиональная деятельность телеведущего Андрея Малахова последнее время вызывает множество вопросов у граждан России. По всей видимости, шоумен не собирается делать из этого какие-то выводы и продолжит играть с огнем.
Особое возмущение у телезрителей вызвал выпуск, посвященной москвичке Светлане Софиевой, которая пришла в "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением. Женщина якобы ждет тройню от Филиппа Киркорова.
Многие сочли данную историю сущим бредом и еще больше ополчились против Малахова. Недовольство выразили не только рядовые телезрители, но и ряд экспертов.
Ситуацию взялся прояснить член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "И после таких передач Малахов еще удивляется, что по поводу его шоу есть масса вопросов и у телезрителей, и в Госдуме, и у артистов", – начал он.
Манукян решительно оне понимает, зачем приглашать персонажей, которые не вполне психически здоровы. Судя по всему, это делается с той целью, чтобы зрители над ними посмеялись.
"Вот и получается, молчим об этих шоу – они становятся все гнуснее, говорим о них – растут рейтинги. Замкнутый круг по сути. Нужна политическая воля руководства государства, чтобы вызвать на ковер руководителей федеральных каналов и указать им на недопустимость выпуска в эфир всей этой непотребности", – считает эксперт. Кроме того, Манукян обратился к президенту России Владимиру Путину потребовать от руководства федеральных каналов изменить формат и контент шоу выходящих в прайм-тайм, чтобы полностью удалить из них сцены жестокости, хамства, криков и ругани. "Это касается скандальных и политических шоу. Для остального есть частные каналы и ночные эфиры. Федеральные каналы должны быть визитной карточкой государства", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением: она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов.