Кержакова умоляют отпустить незаконно удерживаемого сына
Адвокат Тюльпановой — Александр Добровинский публично обратился к футболисту в Сети. Специалист попросил спортсмена выполнить решение суда, чтобы ребенок не страдал от шумихи вокруг скандала.
Представитель Миланы признался, что ему не хотелось привлекать судебных приставов к данному вопросу. При этом Добровинский готов на этот шаг. "Не вы проиграли, не Милана выиграла и не я победил... Все это делалось ради ребенка. Ему должно быть хорошо. У ребенка должна быть мама и должен быть папа. Ребенок должен быть счастлив. Я вас очень прошу, не чините препятствий и отдайте ребенка Милане!", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Милана Тюльпанова празднует победу над мужем. На своей странице в Instagram она сообщила, что отстояла в суде право жить вместе с сыном.
Жена футболиста рассказала, что выиграла апелляцию в суде. "Сижу рыдаю от счастья", – написала Милана. Речь в ее радостном посте идет о решении служителей Фемиды по поводу того, где будет жить маленький сын Кержакова и Тюльпановой Артемий.
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