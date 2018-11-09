Борюсь всеми силами: Темникова откровенно о страшной болезни

Певица Елена Темникова нарушила молчание, чтобы опровергнуть слухи о своей зависимости. Артистка признала, что у нее аутоиммунное заболевание, с которым она всеми силами борется.

Поклонники Елены Темниковой в последнее время обсуждают изменения, произошедшие с внешностью певицы. Они уверены, что у артистки серьезные проблемы с кожей, которые она пытается скрыть с помощью косметики.

Особенно ревностные "доброжелатели" развили эту тему и начали распространять слухи о зависимости Елены – мол, этими злоупотреблениями и вызваны проблемы с кожей. Тут уже Темникова не выдержала и жестко ответила злопыхателям.

"Без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы живем в правовом государстве – глупо прикрываться сноской "опубликовано пользователем сайта", – написала Елена в Instagram.

Поклонникам же певица решила рассказать о своих проблемах. Елена призналась, что у нее аутоиммунное заболевание, а проблемы с кожей - побочный эффект этого недуга.

"И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно — есть все в Сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи в Москве и Швейцарии", – рассказала Темникова.

В то же время сильно переживать за Елену не стоит – она пообещала, что все будет хорошо. Темникова рассчитывает окончательно победить болезнь к началу 2019 года. Что же касается слухов о зависимости – то это просто смешно. Певица напоминает, что она молодая мать и всегда была сторонником здорового образа жизни и противником алкоголя. А психотропных веществ в жизни не употребляла – и это может подтвердить любая лаборатория на планете.