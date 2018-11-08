Известная российская актриса тайно стала мамой

У известной российской актрисы Виктории Исаковой есть ребенок. Девочке уже два или три года, однако артистка до сих пор скрывала, что стала мамой.

Виктория Исакова и ее муж, режиссер Юрий Мороз, – самые таинственные российские звезды. Паре более двух лет удавалось скрывать от прессы и поклонников пополнение в семье.

Фотографии девочки двух-трех лет время от времени появлялись в Instagram Исаковой. Подписчики думали, что это дочь друзей или родственников Виктории – поскольку актриса никак эти снимки не подписывала. У некоторых, правда, возникали подозрения, что речь идет о ребенке самой артистки, однако подтверждений этому до поры до времени не находилось.

И вот Виктория призналась, что у нее есть дочь. Актриса рассказала об этом Вадиму Вернику в интервью журналу "ОК!". "Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться к тому, что все закладывается с детства", – сказала Исакова.

Правда, никаких деталей выяснить не удалось. Виктория не рассказала, сколько лет ее дочке и как ее зовут. Кое-что знает, видимо, Вадим Верник. Он подчеркнул, что для Исаковой очень важна семья. Когда актриса говорит о муже и о своей маленькой дочери, с ее лица не сходит умиротворенная улыбка.

Виктория и Юрий поженились еще в 2003 году. Детей у пары долгое время не было. Кроме того, возникли проблемы в отношениях Исаковой с дочерью супруга от первого брака, Дарьей Мороз. В конце концов Дарья приняла новую избранницу режиссера.