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Шоу-бизнес

Обезображенный DJ Smash сделал заявление

DJ Smash. Фото: www.globallookpress.com
DJ Smash (настоящее имя – Андрей Ширман) заявил в минутном ролике, что все его обидчики будут в скором времени наказаны. В феврале музыкант сильно пострадал после драки, инициаторами которой стали промоутер Сергей Ванкевич и экс-депутат Александр Телепнев. 
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Андрей Ширман рассказал, что сейчас находится под постоянным наблюдением врачей. Они уже убрали часть металлических конструкций, которые были вживлены в кость после перелома челюсти, однако некоторые из них, как утверждает музыкант, останутся у него на всю жизнь.

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Избитый DJ Smash страдает от страшных болей

DJ Smash также сообщил, что экс-депутат Александр Телепнев скоро будет заключен под стражу и отправлен в колонию. "Вы спрашиваете, почему этот бывший депутат, дважды осужденный, врун, лжец, все еще находится на свободе? Максимум полтора месяца – и он будет в промерзлом месте Пермской области. Надолго", – передает его слова Ura.ru.

Музыкант также пообещал, что устроит тяжелую жизнь другому нападавшему, Сергею Ванкевичу, который сейчас отбывает наказание в Соликамске. "А его дружок уже отправился в колонию в Соликамске. По информации из достоверных источников, у него там "Ритц Карлтон". Вы пишете мне: "Как же колония-поселение? Там же все можно решить!" Нет. Мы будем держать тотальный контроль!" – заявил он.

 

  

Драка произошла в феврале этого года в пермском баре "Дом культуры". Причиной конфликта стал отказ DJ Smash сделать еще одну совместную фотографию с поклонниками. Музыкант был доставлен в больницу с переломом челюсти.

Автор: Полина Крылова7 ноября 2018, 13:09

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