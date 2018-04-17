Избитый DJ Smash страдает от страшных болей

Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, не может оправиться от травм, полученных после избиения в пермском клубе. Андрей пытается наказать обидчиков.

"Я все еще себя плохо чувствую. У меня катастрофические проблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам", – рассказал артист журналистам. Андрея постоянно мучают страшные мигрени, и он не может полностью закрыть рот.

Помимо этих спризнаков DJ Smash обнаружил у себя психологические проблемы – бессонницу. Несмотря на страдания артист держится молодцом. Он надеется проучить виновных с помощью закона. "Я внутренне рад, потому что, возможно, спас других людей. Мы доведем это дело до конца и покажем, что человек не может быть безнаказанным, не может подходить и бить другого, потому что обладает какими-то навыками, потому что ему так хочется, причинять вред, ломать руки, ноги, голову. Возможно, это станет уроком другим", – рассказал диджей.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 12 Фев 2018 в 2:47 PST

Также Ширман поблагодарил своих поклонников, которые встали на сторону кумира и безоговорочно верят ему. "Нужно понимать, что у меня сотни писем от людей, которые попали в такую же ситуацию и не смогли ничего сделать. Мне пишут и просят: "Доведи, пожалуйста, это дело до конца и покажи, что в нашей стране, кем бы ты ни был – чиновник, депутат – все равно ты будешь наказан, получишь реальный срок и будешь сидеть в тюрьме", – цитирует артиста портал "59.ру".

Ранее Dni.Ru сообщали, что потасовка произошла в пермском баре "Дом культуры". После отказа музыканта сделать селфи последовал удар, сломавший челюсть диджея. Музыкант был срочно доставлен в Москву, где ему провели операцию. Нападавший – пермский экс-депутат Александр Телепнев, до мая прошлого года бывший советником по вопросам патриотического воспитания руководителя администрации губернатора. Также Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою и главой Центра смешанных единоборств города Пермь.