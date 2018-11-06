Шнуров посвятил стих попавшей в скандал чиновнице

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, посвященное директору Департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Накануне чиновница попала в скандал из-за неосторожно брошенной фразы о ненужности людей государству.

Огромную волну возмущения вызвал ответ директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на вопрос о финансировании детских проектов. "На сегодняшний день почему-то у молодежи складывается такое понимание, что государство вам все должно", – удивилась она.

По словам Глацких, ответственность за ребенка несут только родители. "Государство их не просило вас рожать", – подчеркнула чиновница.

Скандал быстро перешел с регионального уровня на федеральный. Не обошли его вниманием и звезды. Лидер группы "Ленинград" посвятил Глацких стихотворение. Певец поблагодарил ее за предельную откровенность:

"То пот течет или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно – и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все – я, ты, мой сын и ваша дочка -

Мы ни к чему вообще-то родились,

Но в этом виноваты наши предки.

Так неожиданно. А как? Сюрприз же.

Мой комментарий точный, а не едкий:

Без нас бы государству было *** (лучше. – Прим. ред.).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации, сообщает Ura.ru. В Госдуме уральскую чиновницу раскритиковали, отметив, что ее слова не только циничны, но и противоречат демографической стратегии, направленной на поддержку детей и молодежи. Ольга Глацких срочно ушла в отпуск.