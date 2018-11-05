"Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой

Актриса Татьяна Васильева только успела придти в себя после инцидента в московском метрополитене, как на нее тут же набросилась общественность. Злые языки заявили, что артистка попросту набивает себе рейтинг, рассказывая о своих бедах.



По словам самаой Васильевой, двери вагона метро ударили ей по голове из-за необъяснимых обстоятельств. Однако весомая часть подписчиков актрисы в Instagram этому не верят.

Пользователи Сети убеждены, что во время инцидента перед ней загорелись красные лампочки, символизирующие то, что в вагон заходить нельзя, однако знаменитость их проигнорировала. "Так она про красные лампы и не говорит специально, так как понимает и помнит, что горели они и она не права. Раздувает ситуацию специально и пиарит себя этим самым", — написал один из скептиков.

Помимо этого есть и более смелые версии случившегося. Кто-то и вовсе убежден, что артистка была не себе или в состоянии алкогольного опьянения. "Врет и не краснеет. Пиар чистой воды. Видимо популярность этой актрисы, о которой я даже и слыхом не слыхивал, сильно упала за последние годы", – высказал свое мнение обитатель всемирной паутины.

Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Васильева была госпитализирована после того, как пострадала при инциденте в московском метрополитене. Двери вагона поезда зажали ей голову.

Васильева рассказала об инциденте в Instagram, а также показала следы ушибов на висках. "Кто не успел войти – это была я. Я посередине просто получила по голове дверями", – поведала артистка.