Продешевившую Лорак разнесли за вульгарный наряд

Певица украинского происхождения Ани Лорак разозлила поклонников новым образом. Под фото артистки в Instagram появилось множество гневных комментариев.

На новом фото Лорак запечатлена в яркой куртке, джинсовой юбке и высоких сапогах. Этот наряд просто не мог оставить жителей Украины равнодушными.



"Дети дошкольного возраста создавали эту коллекцию?", "С ее короткими ногами – не все ей идет! Очень даже смешно выглядит!", "Дешево как-то", "пошло", – пишут комментаторы. Стоит отметить, что нашлись и те, кто вступился за певицу. "Девушка очень интеллигентного толка. Приятно посмотреть, да", – отметили поклонники.

Ранее Ани Лорак продемонстрировала публике концертный наряд, которые многие посчитали крайне неудачным. Особенно не понравилась фанатам отделка в виде растительного узора.

Певица попала под град критики, опубликовав на своей страничке в Instagram фотографию, на которой позирует в концертном костюме с внушительным декольте и растительным узором.

Собственно, к рисунку у подписчиков и возникли вопросы: якобы артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость. Особенно их возбудил цветок на причинном месте певицы.