Шнуров влез в скандал с групповым изнасилованием
Шнуров возмутился поступком российских правоохранителей. Музыкант намекнул, что наказание в виде увольнения не поможет изменить систему.
По словам солиста группы Ленинград, оборотни в погонах не остановятся на своих сотрудниках и продолжат совершать насильственные действия сексуального характера в отношении граждан России. Из-за обилия нецензурной лексики "Дни.ру" не могут процитировать новое творение шнурова, однако читатели без труда смогут найти стихотворение в Instagram кумира.
Напомним, что в ночь на 30 октября в Уфе трое высокопоставленных полицейских во время застолья напоили и изнасиловали 23-летнюю сотрудницу – дознавателя МВД. Подозреваемых задержали. Позже сослуживец одного из них сообщил, что начальник отдела никогда не отличался агрессией, был примерным работником.
Для выяснения всех обстоятельств изнасилования дознавателя МВД в Башкортостан выехала группа сотрудников Управления собственной безопасности ведомства. В пресс-службе заявили, что виновные в изнасиловании дознавателя МВД будут привлечены к ответственности – вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
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