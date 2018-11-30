"Резиновая Зина": прелести Седоковой признали ненатуральными

Роскошная Анна Седокова не дает покоя завистницам. Певица демонстрирует шикарные формы при любой возможности.

Сегодня, 30 ноября, Анна опубликовала в личном микроблоге снимок. Певица позирует в образе роковой красотки, женщины-вамп.

Анна запечатлена в откровенном наряде из латекса, который не оставляет простора воображению. Создается впечатление, что декольте сейчас треснет под напором бюста.

"Мне так нравится это фото. А тебе?", – написала Седокова под постом. Верные фанаты слагали хвалебные оды в комментариях. Многие поклонники мужского пола писали, что мечтают провести ночь с такой женщиной как Анна.

"Ваууууу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хоть картину пиши", "Оооо мне очень нравится", "Богиня", "Супер красотка, супер секси", "Анюююта, ты огонь", "Анечка, вы шикарная женщина", "Сандра в молодости", "Шикарная нет слов", " Офигеть", – восхищались интернет-обыватели.

Отметим, что были и те, кто остался недоволен страстным образом звезды. Почитатели отмечали, что любят Анну естественной: минимум макияжа и скромный, повседневный наряд. Злопыхатели же писали, что из-за обилия ретуши ее лицо как восковая маска, а прелести звезды они признали ненатуральными.

"Вы на этом фото похожи на Бенедикта Камбербэтча", "На мой взгляд, фото не живое! Вы восковая что ли … У вас бывают лучше! Может вы там и не такая "выхолощенная", но живая", "Резиновая Зина", "Слишком стали не настоящей ((( нет прежней грации, изящества какая-то не та Аня (которую я так сильно любила)", "Где натуральные красавицы, это г…", "Фото хорошее, профессиональное, но вы на нем не очень. Слишком много искусственного и ретуши", – писали интернет– обыватели.