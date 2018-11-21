"Я умираю": изможденная Седокова без макияжа решилась на признание

Анна Седокова, оказавшись в Лос-Анджелесе, отказалась от привычного макияжа. Бывшая солистка "ВИА Гры" призналась, что просто умирает без любимой японской еды.

Макияж при нынешнем ритме жизни Седоковой не особенно нужен. Фото своего лица с минимумом косметики певица опубликовала в Instagram.

"В LA я почти не крашусь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни", – подписала снимок Анна.

Певица поделилась своими планами. Она рассчитывала немного позагорать, но солнце, по словам Седоковой, "не особенно светит". И Анна решила поехать в Cat Cafe. "Кафешка, где много кошек сидит с тобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну", – пояснила артистка.

"А еще, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду. Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар?" – задумалась певица.

Недавно Анна заявила о решении сбросить лишние килограммы. 35-летняя Седокова рассказала фанатам, что работает над собой и занимается спортом. В то же время она очень любит полакомиться спагетти и выпечкой. И никак не может отказаться от картошки фри, бургеров, куриных крылышек и соусов. Поклонники утешили певицу, отметив, что она дорога им в том числе благодаря аппетитным формам.