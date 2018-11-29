"Не надо меня утешать": Ургант плачет от страшного диагноза

В 2011 году актрисе Нине Ургант поставили страшный диагноз "болезнь Паркинсона". И с тех пор ее жизнь круто изменилась.

"Сначала меня мучил шум в голове, – плачет актриса. – Затем нарушился сон. Потом появилось чувство постоянной усталости. В конце концов случилось худшее: я стала с трудом вспоминать имена людей и забывать то, что делала вчера! Пошла к врачам. Ну и... Вердикт, конечно, ошарашил. Всю жизнь боле я была сильной, со всем управлялась сама. Машину водила до последнего. И тут – такой приговор! Ведь люди, страдающие Паркинсоном, даже обслуживать себя в конце не могут. И мне жутко от осознания этого".

89-летняя Нина Ивановна впадает в депрессию и от осознания того, что силы ее стремительно покидают. "Лекарства мне не помогают. Какой смысл их принимать? – жалуется Ургант. – С каждым днем становится все хуже. Мне плохо. И противно, что ничего нельзя сделать. И не надо меня утешать. Я знаю, что меня ждет. И молю Бога, чтобы не лишил меня рассудка. Лишь бы не стать идиоткой!"

От спальни до кухни Нина Ургант добирается с большим трудом. "Врач приходит каждый день. Да что толку? И болезнь моя, и старость – вещи неизлечимые. За лекарства от них Нобелевскую премию никто пока не получил", – цитирует ее журнал "Тайны звезд" со ссылкой на "Собеседник".

Болезнь Паркинсона, от которой страдает бабушка телеведущего Ивана Урганта, носит неврологический характер с хроническими признаками. Прогрессирует медленно и поражает людей старшего преклонного возраста. Главным проявлением заболевания является выраженное нарушение двигательных функций. Эта болезнь называется иначе "дрожательный паралич", что указывает на ее основные симптомы: постоянное дрожание и повышенную скованность мышц, а также сложность выполнения направленных движений.

