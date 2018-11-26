Суд освободил рэпера Хаски

Суд удовлетворил апелляцию защиты по аресту рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под сценическим псевдонимом Хаски, передает Telegram-канал "Типичный Краснодар". Исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток было прекращено. Данное постановление подлежит немедленному исполнению, написал адвокат музыканта Алексей Аванесян на своей странице в Facebook.
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