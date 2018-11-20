Облизывающая пальцы полуголая Седокова возмутила россиян

Украинская поп-певица Анна Седокова с удовольствием проводит время на пляже в Лос-Анджелесе. Она поделилась фотографией своего обеда с подписчиками в Instagram.

На снимке Седокова позирует в разноцветном купальнике. Перед ней стоит большая тарелка с бургером и картошкой фри. Звезда в шутку отметила, что с таким режимом питания она никогда не сможет сбросить лишние килограммы. "О, Боги! Я никогда не похудею. Ни-Ког-Да", – написала она.

Поклонники тут же поспешили успокоить Анну и назвали ее фигуру идеальной: "А зачем худеть? Ты ведь и так идеальна", "Зачем вам худеть? У вас отличная фигура", "Не нужно худеть! У вас красивый, здоровый и очень женственный внешний вид", "Подтянута. В хорошей форме", "И не надо. Ты шикарная". Многие поддержали певицу и с горечью признались, что тоже не могут отказаться от вредной еды: "Такая же история", "Нас так много, любителей картошки фри", "Самая вкусная еда. Тоже не худеется".

Нашлись и те, кого певица возмутила. "Жрать надо меньше", "Фу, голая еще и пальцы облизывает", "Это возмутительно. Некоторые в самом деле изнуряют себя диетами, но не могут сбросить вес, а вы тут издеваетесь", – написали хейтеры.

Недавно Седокова разместила юмористический видеоролик, в котором пытается открыть бутылку шампанского. После нескольких неудачных попыток исполнительнице все-таки удается прийти к желаемому результату. Она также предложила своим друзьям повторить ее подвиг под хештегом #монализачелендж.

В конце октября певица выпустила клип на новую песню "Шантарам", который раскритиковали пользователи Сети: "Клип дно, Анька толстая и вульгарная. Не интересно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чисто внешне это полноватая женщина с самым посредственным лицом, да, с грудью, попой, но в основном все эти прелести за счет общего факта лишнего веса". Сама же звезда заявила, что видео ей очень понравилось.