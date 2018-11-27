Голливудская актриса прилюдно опозорилась
В понедельник, 26 ноября, в Лондоне состоялась премьера новой картины "Аквамен", посвященной приключениям героев вселенной DC. Актриса Эмбер Херд сыграла в новой ленте королеву моря. Для мероприятия звезда выбрала весьма необычный наряд – она надела изумрудно-золотое платье с длинным шлейфом, изготовленное итальянским модным домом Valentino. К образу она добавила золотые туфли и головной убор от дизайнера Брайана Этвуда.
Последний аксессуар привлек внимание журналистов. Один из корреспондентов издания Elle Р. Эрик Томас раскритиковал образ Херд и сравнил ее головной убор с шапочкой для купания. "Какой дресс-код у этого мероприятия?" - возмутился он. "Эмбер как будто стремится воссоздать образ пловчихи Эстер Уильямс. Она только что сделала химическую завивку, хочет немного загореть, а потом, может быть, окунуть ноги в бассейн", – с иронией отметил журналист.
Эмбер Херд известна по ролям в лентах "Девушка из Дании", "Лига справедливости", "Ромовый дневник" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Актриса вошла в список "100 самых сексуальных женщин" по версии журнала Maxim в 2008 и 2009 годах.
Летом этого года певица Рианна появилась на премьере криминальной комедии "8 подруг Оушена" в откровенном платье. Для красной дорожки она выбрала наряд золотистого цвета с глубоким декольте. Платье явно было не очень удобным, потому что звезде приходилось все время его поправлять. Однако это не помешало Рианне позировать фотографам.
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