Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж. Ставшая знаменитой после фильмов "Книга мастеров" и "Духless" артистка заключила брак с состоятельным грузином-стоматологом.

Марию Андрееву подозревали в связях с партнерами по съемочной площадке. Ходили слухи о романе актрисы с Данилой Козловским и Евгением Цыгановым. Судя по всему, это были мимолетные увлечения.

Дольше продлились отношения с бывшим боксером Сергеем Поварницыным. Рассказывают, что они встретились в известном столичном спортклубе. Андреева заглянула туда после съемок в фильме "Воин". Насмотревшись во время работы на дерущихся мужчин, Мария захотела сама освоить бокс.

Сергей окончил МГУ, защитил кандидатскую по философии. Он как-то признался – наверное, все же в шутку – что стал философом исключительно для того, чтобы научиться ловко кадрить девчонок. Знакомые подтверждают: получается это у него более чем успешно. Отношения с Марией продлились четыре года - под конец этого срока Поварницын снова начал на всю катушку пользоваться своим "даром".

Мария отправила Сергея в отставку после того, как сходила полечить зубы. Обаятельный специалист по винирам вскружил голову девушке. В итоге актриса и Антон Хундадзе стали практически неразлучны.

По данным EG.ru, Антон – мужчина небедный, у него собственная клиника. Уроженцу Грузии 41 год, был женат, есть 6-летний сын Лука. Сейчас все больше времени уделяет Маше Андреевой. В августе они вместе съездили на день рождения Луки в Тбилиси, поженились и укатили в романтическое путешествие в Хорватию и Италию.