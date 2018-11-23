Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала о страшном диагнозе

Актриса Наталья Бочкарева стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артистка откровенно рассказала о пережитом горе.

Наталья Бочкарева получила всероссийскую популярность после роли ленивой домохозяйки Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе". Долгое время артистка ассоциировалась у зрителей именно с этим персонажем, хотя и принимала участие в съемках драматических фильмов.

Когда Бочкаревой было 19 лет, она получила звонок, который разделил ее жизнь на до и после. "Маме было 54. Я должна была приехать на Пасху домой. Она упала прямо возле двери, ее нашла соседка, она бредила. Есть мнение, что ее сильно обидели, она перенервничала. Ее забрали в больницу, буквально через пару часов ее не стало. Мне позвонил сосед и сказал: "У тебя умерла мама". Точка. У меня был шок", – еле сдерживая слезы отметила Наталья.

Смерть матери для артистки и ее семьи стала абсолютной неожиданностью. Родительница звезды не жаловалась на здоровье. Отец Бочкаревой не мог смириться с потерей. Через пять лет его тоже не стало.

В 2007 году, после семи лет совместной жизни, Наталья связала свою жизнь с адвокатом по имени Николай. Однако семейную жизнь супругов омрачил страшный вердикт врачей. Медики поставили актрисе диагноз "бесплодие".

"Мои дети выстраданы, мне пять лет говорили, что я не смогу иметь детей. Поначалу я лечилась, кучу денег потратила. Потом все это затягивалось, дошло до того, что я не могла без слез смотреть на детей. Я уже перестала лечиться, жила с кошками-собаками, ходила к Матронушке. Видимо, меня услышали. Я узнала в разгар съемок, что беременна", – поделилась звезда.

Артистка была на седьмом небе от счастья. У четы появился первенец – сын Иван, а через год родилась дочь Мария.

К сожалению, появление детей не смогло уберечь брак Бочкаревой. Наталья развелась и долгое время скрывала этот факт от знакомых. Сейчас у звезды новый мужчина, она прячет возлюбленного от прессы.