Самовлюбленная Успенская в погоне за идеалом лишилась шеи

Очередная фотография вечно молодой Любови Успенской удивила подписчиков ее микроблога в Instagram. Попытки достичь идеала с помощью фотошопа на сей раз оказались неудачными.

Пользователи сразу определили, что снимок обработан в фоторедакторе. Увидеть это можно было, даже не обладая особыми навыками. Все недостатки кожи на фото заретушированы, но вместе с ними исчезла и шея.

Подписчики дружно посмеялись над столь явным ляпом. "Когда так увлеклись фотошопом, что забыли отключить дополнительный слой с шеей", – написал один комментатор. "Шею борца видно издалека", – подхватил второй. "Отфотошопили, как отстирали!" – подытожили поклонники.



64-летняя Любовь Успенская тщательно следит за внешностью. Певица делает все возможное, чтобы оставаться молодой. Артистка не ограничивается косметическими процедурами и прибегает к помощи хирургов.

Напомним, что несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна попала в неприятную историю. Девушка упала с велосипеда и сильно покалечилась. Она получила заражение крови. Кроме того, у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.

Ранее Успенская рассказала, что мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила Татьяне, что лишит ее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года.

