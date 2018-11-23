Самовлюбленная Успенская в погоне за идеалом лишилась шеи
Пользователи сразу определили, что снимок обработан в фоторедакторе. Увидеть это можно было, даже не обладая особыми навыками. Все недостатки кожи на фото заретушированы, но вместе с ними исчезла и шея.
Подписчики дружно посмеялись над столь явным ляпом. "Когда
так увлеклись фотошопом, что забыли отключить дополнительный слой с шеей",
– написал один комментатор. "Шею борца видно издалека", – подхватил
второй. "Отфотошопили, как отстирали!" – подытожили поклонники.
64-летняя Любовь Успенская тщательно следит за внешностью. Певица делает все возможное, чтобы оставаться молодой. Артистка не ограничивается косметическими процедурами и прибегает к помощи хирургов.
Напомним, что несколько месяцев назад дочь Успенской Татьяна попала в неприятную историю. Девушка упала с велосипеда и сильно покалечилась. Она получила заражение крови. Кроме того, у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.
Ранее Успенская рассказала, что мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила Татьяне, что лишит ее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года.
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