Ведущая с НТВ рада поразившему ее раку

Победившая онкологическое заболевание экс-ведущая шоу "Квартирный вопрос" Наталья Мальцева рассказала о борьбе с недугом и о том, как болезнь изменила ее жизнь. По словам знаменитости, она сделала для себя ряд важных выводов.



49-летняя Мальцева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова. В сентябре этого года ведущая призналась, что на протяжении двух последних лет боролась с раком.

Наталья до последнего не верила в страшный диагноз. При этом она уверена, что онкология развилась у нее не случайно. Мальцева считает, что рак появляется у человека в тот момент, когда ему нужно изменить свою жизнь.

Бороться с раком ей помогал супруг, который ее всегда поддерживал. Муж уговорил Наталью поехать лечиться в Израиль. Мальцева призналась, что недуг сильно измени ее жизнь: она по-другому стала относиться к работе, семье и самой себе.

По словам ведущей, она благодарна болезни. Ведь именно после того, как она узнала диагноз, у нее появилось время на себя и на мужа. Она начала наслаждаться жизнью, несмотря на химиотерапию и ужасное физическое самочувствие. "Я вдруг почувствовала, что мне хорошо. Со мной рядом муж, я сижу в квартире с видом на море. У меня никогда не было столько свободного времени…", – поделилась Мальцева.

Напомним, звезда стала ведущей нового шоу "Мальцева". Программа выходит по утрам с понедельника по четверг. В каждом выпуске Наталья приглашает к себе звездных гостей и беседует с ними.