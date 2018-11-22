51-летняя Литвинова потрясла голой грудью
Рената Литвинова снялась для обложки журнала Vogue. Актриса опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в черном элегантном наряде.
При этом вырез на платье буквально до пупа. В декольте видна обнаженная грудь актрисы. Лицо скрывает надвинутая на глаза шляпа, а загадочности кадру придает дым, окутавший фигуру Литвиновой.
В подписи Рената поблагодарила фотографа – известного модельера Гошу Рубчинского и команду фотоссесии. Пользователей соцсети потрясли образ артистки и ее обнаженные формы. "От красивой женщины глаз не оторвать", "Обалденски круто!", "Космос", "Соблазнительница", "Невероятная женщина, которая вызывает только восхищение", "Фото с ног сшибательное! (Орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – написали поклонники Литвиновой.
Отметим, сейчас Рената Литвинова сочетает работу в театре и кино. В октябре она раскрыла название своего нового режиссерского проекта. Знаменитость снимает картину по мотивам собственного спектакля "Северный ветер". В фильме сыграет 17-летняя дочь актрисы Ульяна Добровская.
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