В обезображивании лица Темниковой обвинили Фадеева

О проблемах с кожей сама певица говорит открыто. Почему у взрослых женщин появляются уродующие лицо угри и прыщи, рассказал врач-гинеколог Павел Пушкин.

Акне доставляют Темниковой много хлопот, с которыми артистка борется разными средствами. О дерматологических проблемах исполнительницы стало известно еще в 2017 году. Тогда она выложила на своей странице в Instagram видео, в котором певице делали процедуры против прыщей.

"Уже через пару процедур вы станете самыми красивыми и скажете прыщам: "Прощайте!" В идеале нужно пройти пять процедур… А эффект – супер", – рассказывала звезда. Но, судя по всему, проблема не ушла. В Сети ранее появлялись кадры ее выступления на концерте "Семь жизней", где у Елены явно видно акне, передает Eg.ru.

"Да, на фотографиях Темниковой в интернете заметны некие следы, похожие на загримированные поражения кожи, но по этим снимкам нельзя определить, что это конкретно такое", – говорит Пушкин. По его словам, акне у женщин возникает из-за гормонального дисбаланса, который вызывает нарушение жирового обмена.

При этом врач добавил, что чаще всего причиной поражений кожи у представительниц прекрасного пола являются стрессы. То, что Темникова постоянно пребывала в таком состоянии, не вызывает сомнений. Об этом говорили ее жалобы на продюсера группы SEREBRO Максима Фадеева.

В своем микроблоге певица возмущалась, что он "никак не может смириться" с ее успехом. "Мои друзья – и не только друзья, а люди в теме – спрашивают, когда все это кончится. Отвечаю – никогда. Пока я в топе и даю туры, его ненависть только растет", – заявляла Елена.