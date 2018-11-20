Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года
Загнанная в угол Джоли прозябает в нищете
Голливудская актриса Анджелина Джоли осталась без достойных средств к существованию. Артистка с нетерпением ждет гонорар за последний фильм, чтобы оплатить накопившиеся счета.
Долгое время Джоли отказывалась от ролей, решив посвятить себя режиссуре. Однако личные проекты не приносят привычного дохода.
Лолиту увезли в больницу прямо с концерта
Лолита Милявская не смогла завершить свое выступление в рамках гастрольного тура. Артистке понадобилась врачебная помощь.
Звезда не хотела подвести поклонников и держалась до последнего. Но в итоге она призналась зрителям, что больше не может выступать. Эти и другие последние новости шоу-бизнеса читайте на сайте "Дни.ру".
Борисова возмущена бесстыдным поведением вдовы и дочери у гроба Осина
В траурном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с Евгением Осиным. Среди тех, кто пришел отдать дань памяти певцу, была Дана Борисова.
Траурные речи дочери и бывшей супруги Осина вывели из себя телеведущую. Борисова отметила, что у родственников артиста нет совести.
Лишенная внутренних органов Цой довела себя диетами
Певица стала гостьей программы "Жить здорово!" на Первом канале. Анита Цой рассказала Елене Малышевой о том, что врачи удалили ей желчный пузырь.
Телеведущая отметила, что артистка пострадала из-за пристрастия к строгим диетам. Малышева уверена, что Цой довела себя, урезав рацион. Эти и другие последние новости шоу-бизнеса читайте на сайте "Дни.ру".
Убирают лучших: раскрыта подноготная шоу "Голос"
Певец Юрий Лоза порассуждал о шоу "Голос". По его мнению, победителей программы нигде не слышно, потому что этого не хотят наставники.
Лоза полагает, что жюри отсеивает сильных исполнителей еще на слепых прослушиваниях, оставляя в проекте "сырой материал". По его мнению, наставники боятся вырастить конкурентов, которые потеснят их на Олимпе шоу-бизнеса.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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