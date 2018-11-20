Знаменитости – тоже люди. Зачастую они испытывают те же же трудности, что и их поклонники: материальные неурядицы, сложности в семье и проблемы со здоровьем. Однако звезды, мастерски умеют превратить свои неприятности в информационный повод и, тем самым, напомнить о себе аудитории. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года.

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