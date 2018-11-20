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Борисова возмущена бесстыдным поведением вдовы и дочери у гроба Осина

Евгений Осин. Фото: www.globallookpress.com
В траурном зале Троекуровского кладбища завершилась церемония прощания с Евгением Осиным. Корреспондент "Дни.ру" побывал на гражданской панихиде.
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Около двухсот человек пришли проститься с певцом – коллеги, бывшие концертные директора, друзья и поклонники. В первом ряду у гроба сидели продюсер Андрей Разин, который взял на себя все расходы на похороны, сестра покойного, его бывшая жена и дочь. Каждый из них взял слово и рассказал о своем отношении к Осину.

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"Женька, спасибо тебе за дочку и прости меня", – сказала вдова Наталья Черемисина. 16-летняя Агния тоже не промолчала, пояснив, правда, что ей "трудно говорить в офлайн". А потом достала дорогой мобильник и прочла в микрофон довольно странное стихотворение, адресованное отцу:

Ты самый родной из всех отцов на земле,

Я хотела отучить тебя от бутылки,

А ты пил стопки одна за одной,

И это было худшей пыткой.

Дочь Осина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Телеведущая Дана Борисова, которая в свое время отправила Евгения Осина на реабилитацию в Таиланд, услышав это, взорвалась от возмущения. "Где они были раньше, когда Жене нужна была помощь, почему никто из близких не занимался им? – заявила Борисова в интервью "Дни.ру". – А теперь они стихи читают, по ток-шоу ходят и интервью за деньги раздают (как говорят, вдова и дочь в студии "Пусть говорят" получили за откровения о покойном по 300 тысяч рублей. – Прим. ред). Ведь им теперь трехкомнатная квартирка в 150 "квадратов" достанется! Бессовестные люди!"

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Правда, сестра Альбина поспешила во всеуслышание заявить: "Я хочу, чтобы люди знали, что мы никогда не бросали Женю и он никогда не был один!"

Вдова Осина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Напомним, Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце.

Автор: Иван Губкин20 ноября 2018, 15:33
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