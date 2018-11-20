Убирают лучших: раскрыта подноготная шоу "Голос"

Певец Юрий Лоза порассуждал о шоу "Голос". По его мнению, победителей программы нигде не слышно, потому что этого не хотят наставники.

"В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили", – высказал мнение Юрий Лоза.

Музыкант убежден, что наставники специально отсеивают хороших исполнителей и оставляют "сырых", чтобы на их фоне выглядеть эффектнее. В подтверждение своей гипотезы Лоза указал на то, что после "Голоса" участников и победителей шоу не видно и не слышно.

"Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри", – цитирует Лозу "Царьград".

Музыкант усомнился в компетенции и таланте наставников. "Члены жюри очень слабенькие сами как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста, который петь не умеет? А популярен он только потому, что его показывают на Первом канале в прайм-тайме. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайме – будет не меньшая популярность, а большая", – рассудил Лоза.