Загнанная в угол Джоли прозябает в нищете

Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает финансовые трудности и надеется, что ее пригласят сняться в новом блокбастере. О непростой ситуации в жизни звезды рассказал источник, пожелавший не раскрывать свое имя.

Джоли ждет, когда работа над картиной "Малефисента-2" будет закончена, чтобы получить гонорар в размере 25 миллионов долларов. Ранее звезда приняла решение приостановить актерскую карьеру, чтобы заняться режиссурой. Очевидно, это было не самой лучшей идеей. Анджелина осталась без достойных средств к существованию.

"Участие в съемках фильма "Малефисента-2" является ее первой ролью в блокбастере за пять лет, и сейчас она находится в поиске нового серьезного проекта. Ей пора вернуться к работе, потому что сейчас она не может позволить своей семье жить так же хорошо, как раньше", – рассказал источник.

Звезда поняла, что мечта снимать фильмы не позволит вести роскошную жизнь. "Режиссура всегда была ее страстью, но все ее недавние проекты собрали всего пару миллионов. Актерская карьера – это главное дело ее жизни. Она об этом прекрасно знает, так что продолжит этим заниматься", – цитирует собеседника RadarOnline.com.

Напомним, что в 2016 году Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака с Брэдом Питтом. В качестве причины развода она указала разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длится по сей день – причиной стал вопрос об опеке. Джоли пытается получить опеку над детьми, актер предлагает поделить ее пополам.

Их сын Мэддокс Джоли-Питт устал от вечных скандалов в семье и решил на время уехать в Южную Корею, чтобы учиться в сеульском колледже. Анджелина не только поддержала отпрыска в этом решении, но и посетила вместе с ним новое учебное заведение.

Что касается Брэда, он был очень подавлен, узнав новость. "Он пытался восстановить отношения с Мэддоксом после развода с Энджи, но его ребенок всегда слушал только мать. Сын больше не мог терпеть скандалы в семье, поэтому решил уехать", – сообщил анонимный источник.