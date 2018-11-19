"Какая гадость": изменщик Цекало возмутил россиян

Александр Цекало пожинает плоды своей прогулки по ресторанам в компании прекрасной незнакомки. Пользователи Сети возмущены предполагаемой изменой актера и продюсера молодой жене Виктории Галушке.

Такое количество неприязненных посланий в свой адрес Александр Цекало не получал, наверное, за всю свою жизнь. Самые мягкие эпитеты, употребленные комментаторами, – "кобель" и "козел". Остальные же – просто за пределами, допустимыми цензурой.

"Тоже мне, мачо, девушки, знайте себе цену, неужели, все счастье в деньгах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кобель 57 лет уже", "Старый ***. Он же мерзок. Для кого-то деньги не пахнут", "Старый козел туда же..второй муж Ани Лорак", – в таком духе высказываются подписчики в соцсетях о подвиге актера.

Однако нашлись среди комментаторов и сочувствующие. По их мнению, измена Цекало (если это измена) – личное дело продюсера и его жены. "Жесть чувак попал", "Какая гадость, стояли снимали, крысы какие то, это дело его и жены, они сами разберутся", – критикуют пользователи действия папарацци.

В распоряжении издания StarHit оказались кадры и видеозапись с Александром Цекало в главной роли. 57-летнего продюсера сняли в итальянском ресторане в центре Москвы. Цекало был в компании друзей, среди которых можно узнать актера Игоря Жижикина, и таинственной спутницы.

Речь идет вовсе не о супруге Александра Виктории Галушке, а о брюнетке азиатской наружности. Как утверждает издание, Цекало не стеснялся демонстрировать чувства к даме: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо, прикасался губами к рукам, нежно поглаживал.

Ресторан Цекало и его спутница покинули в час ночи. Теперь журналисты теряются в догадках, кем приходится таинственная брюнетка Александру и знает ли жена о ее существовании.

Напомним, Александр Цекало женат на сестре известной певицы Веры Брежневой. До этого был женат два раза: на Алене Шиферман и Лолите Милявской. С Викторией Галушкой он с 2008 года, в браке у них родились двое детей – дочь Саша и сын Миша.