Мишулину довели до слез на шоу "Прямой эфир"

Дочь Спартака Мишулина решилась на исповедь в студии Андрея Малахова. Разговор получился эмоциональным.

Продолжение: "Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание

Новый выпуск программы телеведущий анонсировал в своем микроблоге в Instagram. "Сегодня вечером в "Прямом эфире" Карина Мишулина признается во всем", – заявил шоумен.

Карина и Андрей побеседовали один на один. В какой-то момент Мишулина не смогла совладать с эмоциями и расплакалась.

Ранее она жаловалась, что на фоне конфликта с Тимуром Еремеевым, называющим себя сыном Спартака Мишулина, у нее возникли проблемы со здоровьем. В начале сентября текущего года 38-летняя актриса призналась, что она буквально тает на глазах.

Кроме того, из-за скандальной истории пострадала вдова известного актера – Валентина Мишулина попала в больницу с инсультом. К счастью, женщину не парализовало. Сейчас она приходит в себя после этого удара.

Как писали "Дни.ру", Карина винит во всем Тимура и призывает его покаяться. Мишулина считает, что ДНК-тест, сделанный в студии ТВ, был сфабрикован – по словам артистки, подтверждающие это документы у нее на руках.

Напомним, что все эти скандалы негативно сказались на работе Мишулиной в Театре сатиры. Там расторгли контракт с актрисой.