Муж обогатится на разводе с Ани Лорак

Журналисты решили выяснить, чего лишится Ани Лорак после развода. Как оказалось, Мурату официальный разрыв с популярной артисткой сыграет на руку.

С тех пор как Ани Лорак и Мурат стали мужем и женой, супруг артистки позиционировался в прессе как бизнесмен. Сейчас он имеет отношение к четырем заведениям – загородному комплексу Biruza Beach Club, ресторану на воде The Lounge & Mangal, ресторану Famous и караоке-клубу Dali Park, где было снято то самое скандальное видео с Яной Беляевой, после которого в СМИ и появились данные об измене. Кроме этого, семья владеет элитной недвижимостью в Киеве, Москве и в Турции, передают "7Дней". А еще Ани и Мурат собирались купить дом в Испании, однако точно неизвестно, осуществили ли они задуманное. Еще издание компетентно утверждает, что у супругов внушительный парк автомобилей, в который входит гастрольный автобус Лорак.

Все это придется делить, если, конечно, Ани и Мурат не подписали брачный договор. О том, что существует такая бумага, ничего неизвестно. Репортеры предполагают, что артистка, по уши влюбленная в знойного турка, не думала о таких тонкостях. А раз так, то пару ждет тяжелый, возможно, "кровопролитный" развод.

По мнению СМИ, Ани Лорак в любом случае лишится не только мужа, но и внушительной доли совместно нажитого имущества. Отметим, что такой нерадостный конец отношениям певицы и ее возлюбленного пророчили еще в 2009 году, когда состоялась их свадьба. Спустя семь лет Ани Лорак сама признавалась в интервью, что они с мужем переживали кризис – они были на грани развода. Кстати, тогда и стали муссироваться слухи об изменах Мурата. Однако паре как-то удалось сгладить проблемы, возможно, для публики.

Однако сейчас, после обнародования пикантного видео мужа Ани с Яной Беляевой, общественности очевидно, что ситуация крайне серьезная. Также явно и то, что в результате развода Мурат на самом деле станет состоятельным бизнесменом, еще и свободным.