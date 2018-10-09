"Обнюхавшиеся крутыши": пострадавшая ведущая высказалась после драки с Кокориным и Мамаевым

Ольга Ушакова и ее водитель стали очередными жертвами российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ведущая Первого канала обратилась в полицию, а на своей страничке в Instagram назвала драчунов "обнюхавшимися крутышами".

На своей официальной страничке в Instagram Ольга оставила пространный пост о несправедливости в жизни. "Мне знаете, что интересно... 8 утра. Садовое кольцо. Тверская улица. Куча народа. Куда делись все те люди, которые оказались рядом с таким происшествием? Спокойно пошли дальше по своим делам? Я ведь не говорю про то, чтобы вмешаться. НИКТО даже не вызвал полицию! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала рассказ Ушакова.

Ведущая сообщила, что ее водителя увезли в больницу, а она смогла подать заявление о порче имущества лишь через несколько часов. Автомобиль, по словам Ушаковой, "тоже побили". Ольга объяснила, что ее возмутило в этой ситуации. "И мне говорят: вам что так принципиально это? Видимо, намекая, что "поди не бедная, сама себе отремонтируешь". То есть они реально думали, что я сижу там из-за денег! Ну, вот как так? А как же справедливость, гражданский долг?" – задалась она риторическим вопросом.

В заключение ведущая Первого канала высказалась о нападавших. "Дело же не в деньгах. А в том, что какие-то обнюхавшиеся в стрип-клубе крутыши потеряли связь с реальностью, отчасти потому что многое им сходит с рук именно таким образом", – пожаловалась Ушакова.

Журналисты выяснили, что телеведущая и ее водитель, предположительно, стали жертвами футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошел на пересечении улиц Большая Садовая и 2-я Брестская, возле гостиницы "Пекин". Водитель поджидал Ушакову в припаркованном автомобиле. По его словам, компания из пяти человек хулиганила на проезжей части, и он сделал замечание. В ответ дебоширы вытащили шофера из машины и начали бить. В больнице у него диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму.

После инцидента у гостиницы "Пекин" молодые люди, среди которых были Кокорин и Мамаев, переместились на Большую Никитскую улицу и в заведении "Кофемания" избили чиновника Дениса Пака. Пострадавший водитель Ушаковой опознал футболистов по фотографиям, передает Telegram-канал 112.