Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой

Анастасия Волочкова родилась в Ленинграде, училась в Академии имени Вагановой, танцевала на сцене Мариинского театра. Словом, пик ее карьеры связан с городом на Неве. Теперь балерина вернулась туда по другому поводу.

В Северной столице по сей день живет отец балерины Юрий Волочков – чемпион СССР по настольному теннису, заслуженный тренер сборной России. Ему уже 71 год, и здоровье давно пошатнулось. "Горько представить, что папа после инсульта, случившегося десять лет назад, не говорит и не двигается", – плачет Волочкова.

Внезапный инсульт отца перечеркнул многие планы Насти. Когда в прессе ее активно травили, так хотелось попросить у мудрого папы совета, но он уже не мог сказать ни слова.

"От папы мне достались лучшие качества, – уверяет Настя. – Сила воли, упорство, трудолюбие, стремление к победе и умение побеждать, умение противостоять любым испытаниям, преодолевая их с честью и достоинством, чувство юмора, позитив всегда и доброта. И цвет глаз у нас зеленый. И сердце одинаково большое. И вообще, спустя много лет, я осознала, что от папы я унаследовала больше качеств, чем от мамы.... Папа, живи!"

В Петербург Волочкова отправилась не только ради встречи с обездвиженным отцом. "Я приезжала сегодня в Питер разобраться в сложнейшей ситуации, – поясняет она. – И мне удалось. Это было очень непросто, но со мной и папой друзья".

Многие подписчики даже тут не обошлись без зубоскальства: "Интересно, а Тамара Владимировна порадуется тому, что ее дочка считает, что все лучшие душевные качества ей достались от папы?", "Глупость тоже от папы? Спортсмены всегда туповаты", "Почему Ваш папа в офисном кресле? У него нет инвалидного?", "Даже на встрече с больным отцом нужно выставить себя напоказ. Ладно хоть тут хватило мозгов не оголиться..."

Видя на фотографиях аскетичный интерьер в квартире отца Волочковой – старая мебель, заклеенный скотчем паркет – люди недоумевают: "Неужели папе нет места во дворце Насти?", "Настя, заберите папу к себе. У Вас есть условия и возможность. В доме на свежем воздухе, в саду, ему будет намного лучше – в квартире зачахнет", "А почему Вы так шикарно живете, а папа – скромненько?" Позже недоброжелатели нашли ответ: "Зачем ей родители в поместье? Она мужиков там меняет каждый день, с голой ж***й бегает. Опять же у прислуги пополнение будет".