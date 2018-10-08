79-летний Карцев перед смертью умолял о сексе

С момента смерти артиста не прошло и девяти дней. Его уход для многих стал горем. Те, кто знал актера лично, не перестают рассказывать, каким он был вне съемочной площадки и по ту сторону рампы.

Два года назад телеканал ТВЦ снимал документальный фильм о легендарном исполнителе монологов про "Аваса" и "Раков" Романе Карцеве. Его создательница Ольга Молчанова, знакомая по программе "Шире круг!" рассказала, каким запомнился ей артист.

Например, несмотря на солидный возраст, он продолжал активно интересоваться сексом. "У нас есть крайность на телевидении, – возмущался актер. – Из фильмов и передач исчез секс! Его сейчас почти не показывают. Только показывают головы, как они целуются, а потом опускается экран, и все".

Карцев умолял телевизионщиков давать в эфир больше наготы, больше эротики. "Голых тел не показывают даже красиво! – кричал Карцев. – Зато рекламы столько, что можно с ума сойти".

Возмущался артист и тем, где приходится играть его сыну - фармацевту и актеру Павлу Кассинскому. "Он снимается в каких-то бандитских сериалах – всех этих "Ментах" и "Разбившихся фонарях", – говорил Карцев. – Я их ненавижу. Они уже столько лет у меня дома стреляют беспрерывно".

Критически высказывался он и о современных юмористах. "Осмысленный юмор ушел, – вздыхал легендарный актер. – Ну что тут сделаешь? Сейчас пришло такое время. Все эти нынешние стендап-шоу, где они острят моментально, "Камеди Клаб", "Камеди Баттл"... Я это называю "Камеди Быдл". Там сплошной мат. Это просто ужас. Не юмор, а хулиганство!"

Правда, как пишет "Экспресс-газета", все эти критические замечания в фильм при монтаже не вошли. Авторам не хотелось показывать Карцева снобом и брюзгой.