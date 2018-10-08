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Успенская рассказала о страшном диагнозе лысой дочери

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская на шоу "Ты не поверишь!" на НТВ откровенно рассказала о том, что за несчастье случилось с ее дочерью Татьяной Плаксиной. После двойного перелома и потери нескольких зубов ей была проведена операция, которая, как оказалось, прошла неудачно, и у Татьяны началось заражение крови.
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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на протяжении долгого времени живет в Коста-Рике. Именно там с ней 11 сентября случилось несчастье. Как рассказала сама артистка, катаясь на велосипеде, Плаксина наехала на ветку и упала. Молодая женщина сильно покалечилась, ударившись лицом об асфальт.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Два зуба у нее сразу были выбиты. И перелом двусторонний челюсти. Она мне позвонила ночью. Я была на гастролях и сказала, что срочно надо вертолет заказывать, потому что она была на острове, и там нет никакой помощи", – поведала Любовь Успенская.

Согласно данным передачи, в Коста-Рику срочно вылетел отец Татьяны, бизнесмен Александр Плаксин. Татьяне провели операцию, но неудачно. У нее началось заражение крови. Тогда Любовь Успенская решила перевезти дочь в Швейцарию. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", – рассказала королева шансона.

Сейчас Татьяна Плаксина находится в Москве. Семья ждет новых указаний врачей. Как сообщила Успенская, дочь шепелявит, потому что у нее отсутствуют два верхних зуба и три нижних: "У нее же там переломы. Она даже не может открывать рот. Она не может есть пищу нормальную. Только жидкую пищу, перетертую", – объяснила Любовь.

С целью побыстрее забыть этот кошмар артистка обрила дочь налысо. Процесс радикальной стрижки певица опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится", – сказала она сидящей в кресле дочери.

Автор: Наталья Аряева8 октября 2018, 08:38
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