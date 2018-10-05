"Тебя поят и подкладывают как подстилку": Волочкову прилюдно унизили
"Мои любимые белые розы мне преподнес глава г. Руза Максим Тарханов в середине нашего концерта после моей песни. В благодарность за благотворительное выступление. А я, в свою очередь, сказала ему слова восхищения за отношение к людям, за небезразличие к соцпроектам, за творческие коллективы, участвовавшие в концерте", – рассказала Волочкова о выступлении.
В роскошном платье, с букетом белых роз – 42-летняя балерина выглядит очень эффектно и стильно. Она следит за собой, старается идти в ногу с модой. А подписчики ее страницы в социальной сети все зубоскалят и юродствуют. "Почем сегодня была бесплатная "благотворительность"? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы любите быть востребованной 1 раз в пару месяцев? И то упрашивая главу города выделить вам средства на оплату беспонтового выступления", – спрашивают люди.
А многие и вовсе в своих комментариях попытались публично унизить танцовщицу: "Как совместить две работы: эскортницей и с детьми на сцене?", "Волочкову, как петрушку, таскают, поят и подкладывают как подстилку", "Так еще и пела, бедные люди... Искренне жаль народ! Анастасия, чем городок так вам не угодил, за что им это светопреставление?", "Бузова вроде как поет, вы вроде как пляшете, так создайте дуэт двух бездарностей – хайп будет покруче вашей убогой рекламы. Хотя, о чем это я? Бузовой стыдно даже с вами здороваться".
Слава богу, Настя никогда не опускается до выяснения отношений, не обижается, а просто идет свой дорогой, делает свое дело и живет в свое удовольствие. Чего и всем желает.
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