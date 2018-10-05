"Тебя поят и подкладывают как подстилку": Волочкову прилюдно унизили

Анастасия Волочкова давно стала главной в стране "девочкой для битья". Что бы она ни делала, в каком бы образе и платье ни появлялась, в нее все равно летят камни и копья. Людям ведь только дай помыть чужие кости. А уж по безропотной хрупкой балерине пройтись сам бог велел.

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