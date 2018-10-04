Путающая числа Волочкова нелепо оконфузилась

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поздравила учителей с профессиональным праздником. Балерина показала свое фото в юности.



Анастасия опубликовала в своем Instagram архивный снимок, на котором она еще девочкой запечатлена в компании одноклассниц. Девушки позируют после тренировки в балетной академии.

Фолловеры отметили, что Волочкова в свое время была чудо как хороша. Очаровательная девчушка с добрым и немного наивным взглядом.

"Сегодня день Учителя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я с гордостью вспоминаю всех моих педагогов, которые меня учили.🙏🏻 Их было так много, что я пыталась записать их имена в блокнот, и мне не хватило трех страниц.. Это были мэтры балетного искусства.! Многих уже нет в живых.. Но я всегда молюсь о них..🙏🏻 А на этом фото мы в балетной Академии им.Вагановой с моими подругами Женей и Надей", – написала танцовщица под снимком.

Пользователи в комментариях принялись поправлять Анастасию, мол, балерина ошиблась - праздник отмечается не 4-го, а 5-го октября. Некоторые предположили, что Волочкова заработалась, поэтому нелепо оконфузилась. Другие же пытались высмеять звезду.

"Я больше чем уверена,что Настя прекрасно знает,в какой день этот праздник!Вот такая вот маленькая провокация,а народ к этому никак не привыкнет!😁", "5 октября-день учителя 👆"�", "день учителя в воскресенье, поздравляют просто завтра) но у Насти вообще все сложно с датами))", "Не обижайте бедную Настеньку, она ошиблась!", "Человек поздравил на день раньше, и что?", "Ну немножко попутала числа , заработалась , с кем не бывает )", – писали интернет-обыватели.