Необъятная Долина бросилась к гробу Карцева

В Центральном доме литератора завершилась церемония прощания с актером Романом Карцевым. Проститься с ним пришел весь российский эстрадный истеблишмент – от Жванецкого и Новиковой до Пугачевой. Но одной из первых на траурной церемонии появилась Лариса Долина.

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