Раскрыты баснословные доходы Ксении Собчак
Собчак заключает контракты с несколькими крупными компаниями: модными домами, элитными салонами красоты, дорогими брендами. Некоторые из них приглашают телеведущую на разовые мероприятия, а другие сотрудничают с ней на протяжении длительного времени. Известно, что стоимость одного контракта начинается от двух миллионов рублей.
В декабре Ксению начинают активно приглашать вести корпоративы – серьезные бизнесмены или небольшие фирмы. За одно мероприятие Собчак в среднем может получить от 1,5 до 1,8 миллиона рублей, передает Teleprogramma.pro.
Работа на телевидении приносит звезде около трех миллионов рублей, а в печатных СМИ – один миллион. В социальных сетях Ксения регулярно публикует рекламные посты, за каждый из которых получает от 450 тысяч рублей.
Собчак также вносит инвестиции в ценные бумаги. За последние шесть лет она заработала таким способом 403 миллиона рублей. Гонорары она перечисляет в банк или вкладывает в недвижимость: две квартиры и восемь нежилых помещений в Москве и дом в Подмосковье.
По данным журнала Forbes, доход телеведущей за год составил 91 миллион рублей. Сама Ксения признается, что все деньги она зарабатывает "тяжелым трудом", который видят все.
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