Раздутые губы Собчак взбудоражили народ

Ксения Собчак мастер создавать шум на пустом месте. Телеведущая вновь заставила говорить о себе.



Собчак опубликовала в личном микроблоге снимок, который не остался незамеченным. Злопыхатели и поклонники принялись рассматривать губы Ксении. Некоторые интернет-обыватели предположили, что Собчак посещает косметолога, чтобы сделать губы более пухлыми.

Телеведущая снимает себя на камеру мобильного телефона во время нанесения макияжа. Знаменитость как бы нависает над объективом, поэтому в кадре крупным планом запечатлены роскошные золотые украшения, раздувшиеся губки и маленький носик. "Маркиза де Мертей в гриме опасна и ядовита", – сопроводила публикацию телеведущая.

Поклонники и завистники принялись спорить в комментариях. Многие злопыхатели предположили, что Собчак делали уколы красоты, мол, это привело к ужасным последствиям – перекошенному рту. Поклонники же в один голос твердили, что Ксения великолепна от природы.

"Рот никогда не закрывается-это просто беда после неудачной операции (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Рот Собчак – это врата в АД! От того и голос такой трескучий, пора смазать змеиным ядом", "Блиииииин губыыы 😱", "Специально обученный человек сопли вытирает?)", "Губы красивые", "Странная дефектная верхняя губа, рот вечно открыт....змея куда красивее!", "Мало кто рискнет из публичных выставить фотку в таком ракурсе. Это смело и раскованно. Это естественно. А не замусоленые позы и дутые губы и ягодицы во всех ракурсах", "Верхняя губа от "Маши Малиновской". Телевидущие, телегубущие !", "Прям молочная сестра Волочковой; любите раздражать людей) Та пальцами ног тычет, эта губами)", – писали пользователи Сети.