Новое несчастье: Елена Воробей потеряла сознание из-за проблем с сердцем

Сообщается, что Елене Воробей вызвали скорую помощь. Якобы артистка жаловалась на боли в сердце и упала в обморок.

Как передает РЕН ТВ, Елене Воробей стало плохо. Более того, по некоторой информации, юмористка потеряла сознание. По данным издания, она жалуется на боли в сердце.

Отметим, что сама артистка не прокомментировала эти данные. Также пока молчат и ее официальные представители.

Ранее Елена Воробей пережила несчастье. У ее дочери Софии серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у девочки сильный сколиоз и рекомендовали носить бандаж. Однако спустя время другой медик снял диагноз.

Но через несколько месяцев, на каникулах в Белоруссии, Соне стало плохо, она не могла долго сидеть и стоять – болела спина. Ей сделали МРТ. "Когда врачи увидели результаты томографии, они сказали: "Как вы могли довести ребенка до такого состояния?" – поведала Воробей в недавнем интервью.

Перепуганная артистка отвезла дочь на лечение в Германию. В Мюнхене медики сообщили Елене, что у Сони – кривизна позвоночника в 43 градуса. Девочке требовалось срочное хирургическое вмешательство, иначе она могла остаться инвалидом.

Операция длилась шесть часов. В позвоночник ребенка вставили 20 титановых шурупов, изготовленных по индивидуальному заказу. Металлическая конструкция останется в теле Софии навсегда. Елена Воробей призналась, что лечение обошлось ей в сумму, равную стоимости однокомнатной квартиры в Москве.

