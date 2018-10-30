Похороны Караченцова смешали все карты Урганту

На шоу "Вечерний Ургант" украинская певица Елка и Иван Ургант исполнили песню из фильма "Маленькое одолжение", почтив память Николая Караченцова. Изначально гостья должна была исполнить один из своих хитов.

Иван Ургант напомнил зрителям, что 29 октября Москва простилась с Николаем Караченцовым. "Несмотря на то что мы планировали и готовили другую песню, Елка согласилась вместе с нами напомнить и вам, и нам о замечательном артисте, который потрясающе пел", – сказал ведущий.

Елка и Ургант исполнили песню "Кленовый лист". Музыку к ней написал Максим Дунаевский, слова – Леонид Дербенев. Композиция прозвучала в фильме "Маленькое одолжение", где Николай Караченцов сыграл эстрадного певца Валентина Озерникова, который бросил жену и сына ради славы, но в итоге понял, что совершил ошибку.

Напомним, что народный артист России Николай Караченцов скончался от остановки сердца 26 октября. Он снялся в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов". На счету актера более 100 ролей.

Караченцов много играл и в театре. Зрители навсегда запомнят постановки с его участием "Юнона и Авось", "Золотой ключик", "Мольер", "Жестокие игры", "Диктатура совести" и другие.