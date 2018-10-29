Караченцова похоронили рядом с Голуб
Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. Годом ранее у него обнаружили злокачественную опухоль в легком.
Церемония прощания с артистом проходила 29 октября в театре "Ленком", где с 1967 года служил Николай Петрович. Как передавал корреспондент "Дни.ру", в фойе "Ленкома" утопал в цветах портрет Караченцова. Рядом – многочисленные правительственные телеграммы со словами сочувствия: от Владимира Путина, Сергея Собянина, Владимира Мединского.
Гроб был установлен на сцене – той самой, где Караченцов сыграл в двух десятках легендарных спектаклей. Последний раз он блистал здесь незадолго до роковой аварии – в 2004 году в "Городе миллионеров". Звучали песни, которые записал артист, в том числе знаменитая "Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду..."
Проститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.
Позже патриарх Кирилл совершил отпевание Караченцова в храме Воскресения Словущего. На поминальном богослужении присутствовали родные и близкие актера, друзья, почитатели его таланта, прихожане храма, пишет РИА Новости.
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