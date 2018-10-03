Собчак оголилась после публичной сцены ревнивого Виторгана
Ксения опубликовала в Instagram свежее фото. На нем знаменитость позирует в белом платье в горошек с высоким воротником и обнаженными плечами. Поверх Ксения накинула черную кожаную куртку, а также дополнила образ стильными сапожками.
Поклонники отметили, что в последнее время Собчак старается выглядеть ярко. Еще недавно телеведущая показывалась миру в растянутых свитерах, жутких балахонах, скрывающих фигуру, и унылых костюмах типа "Прощай молодость".
Фолловеры предположили, что все дело в бушующих гормонах, которые изменили настроение Ксении и ее отношение к внешнему виду. К слову, были и те, кто заявлял, мол, теледива пытается привлечь внимание мужа – актера Максима Виторгана, ведь недаром ходят слухи о разладе в их отношениях. Из-за плотного рабочего графика супруги редко проводят время вместе, муж даже как-то публично закатил ей сцену ревности, обвинив во флирте с известным московским политиком.
Между тем на просторах интернета не утихает дискуссия. Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересном положении – пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении. Отметим, что сама звезда еще ни разу не упоминала о своей второй беременности. Даже на ее фотографиях в соцсетях на живот пока нет и намека.
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