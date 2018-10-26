Подлинная звезда: Путин скорбит о Караченцове

Огромной утратой назвал Владимир Путин уход из жизни Николая Караченцова. Президент России выразил соболезнования близким артиста.

Николая Караченцова искренне любили миллионы людей. Они восхищались силой духа и стойкостью этого яркого, неординарного, обаятельного человека, говорится в послании президента.

"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служил многие годы. Уход Николая Петровича Караченцова – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!" – сказано в письме. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР в связи с его кончиной, сообщает сайт Кремля.

Николай Караченцов умер в Московской городской онкологической больнице утром 26 октября. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года. Как писали Dni.Ru, 27 октября в клинике подмосковного Красногорска должны были собраться друзья артиста. Для праздника все было готово, даже шары и торт заказали. Однако проститься с Караченцовым они не успели.

Информацию о смерти знаменитого актера подтвердили его вдова и сын. По предварительным данным, последние несколько дней жизни Николай Караченцов находился в крайне тяжелом состоянии. Известно, что в ночь на 26 октября у него отказали почки.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно. Однако уже известно, что прощание с артистом пройдет 29 октября. Почтить память Николая Караченцова близкие и поклонники его творчества смогут на сцене театра "Ленком".