Сын Караченцова: Он хотел мне что-то сказать

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Губкин на связи Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Пятница 26 октября
Лента новостей
15:27
Совет на выходные
14:55
Провалам памяти после попойки дали научное объяснение
14:33
Рак изменил Караченцова до неузнаваемости
14:32
В Москве открыли памятник Табакову
14:25
Известие о смертельной болезни будущей королевы вызвало шок
13:51
Телеведущая жестоко поплатилась за "черные лица" в эфире
13:50
Никакого риска: опровергнута связь смартфонов с развитием рака
13:35
Володин назвал уход Караченцова тяжелой утратой для россиян
13:32
Водитель BMW протаранил столб и умер
13:32
В Москве пройдет конкурс "Мисс Офис-2018"
13:30
В столичных ресторанах начинается распитие крови
13:27
Володин проверил ход строительства школы в Солнечном-2
13:05
Жертвами ливней на Кубани стали шесть человек
12:51
Побоище в прямом эфире: депутаты устроили драку в студии (видео)
12:34
Знаменитый российский артист умер в возрасте 81 года
12:26
"Уральские пельмени" поиздевались над бывшими коллегами
12:19
Володин: Ветхие бараки в Елшанке расселят в 2019 году
12:10
Россияне бросились забирать деньги из банков
11:53
Перед смертью Караченцов исповедался "Дни.ру"
11:36
Совсем беспомощный: телеведущий Беляев откровенно о борьбе с раком
11:32
"Прощай, Коля!": Пугачева раздавлена горем
11:32
Судоку: изобретение великого математика
11:28
В убийстве Трампа обвинят Россию
11:27
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
11:24
Вдова Кобзона накаркала смерть Караченцову
11:22
Володин оценил новые спорткомплексы Саратова
11:22
В России резко подорожал сахар
11:18
3 совета по выбору пальто
11:03
Главные события Москвы
11:00
"Хлеба и зрелищ": оглашено предсмертное желание Караченцова
11:00
Самые яркие роли Николая Караченцова
10:53
Стали известны последние слова Николая Караченцова
10:47
Поргина хихикнула при рассказе о смерти Караченцова
10:39
После пожара в центре Москвы нашли труп
10:11
Меланья Трамп бросила мужа
09:58
"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов
09:55
У Николая Караченцова отказали почки
09:54
Рухнувший мост в Приморье убил человека
09:45
Перед смертью больной раком Караченцов рвался к любовнице
09:42
Как будут повышать тарифы ЖКХ в 2019 году
09:39
Умер Николай Караченцов
09:25
Президент Румынии срочно прооперирован
09:00
Дождались: Россию обвинили в отправке бомб политикам США
08:54
"Меня приняли": Катя Гусева о романе с известным певцом
08:41
Названа дата выхода нового сезона сериала "Физрук"
08:27
Подвергшая своего ребенка смертельной опасности Меган Маркл разрыдалась на публике
08:27
"Осталось несколько дней": россияне в панике из-за срочной смены полиса ОМС
07:22
Эксперт высказалась об онкологии Михалковой
22:01
Ургант с набитым ртом взбесил известного актера
22:00
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
21:58
Шаляпин прилюдно "облизал" Цымбалюк-Романовскую в "голом" платье
21:57
"У вас протекло": полуголая Глюк'Ozа ошарашила красными пятнами
21:38
"Мужчины жестокие": рыдающая Бузова не может прийти в себя
21:37
В Казани под колесами автобуса погибла женщина
21:30
"Эскорт. Дорого": сладкий Билан выложил постельное фото
21:23
Откуда берутся истории о шпионах-отравителях
21:00
Глумление над смертью Супонева вызвало оторопь
20:59
"Уничтожит и сожрет": браку Гогена Солнцева предрекли печальный финал
20:58
В Башкирии мужчина угрожал дочери убийством за плохие отметки
20:28
Делягин: ЦБ раскрыл свое настоящее лицо
20:26
Волгоградку арестовали за контрабанду таблеток от ожирения
20:16
Замужнюю Водонаеву засняли целующей мойщика окон
20:13
У знаменитого актера случился приступ прямо на съемках
20:09
Безвкусную Стриженову разнесли за "безобразный вид"
19:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 октября 2018 года
19:34
Народ заплевал публично матерившуюся Собчак
19:10
"Единая Россия" развивает межпартийный диалог в мире
18:53
Дебошир Кокорин прячется за телами жертв бойни в Керчи
18:45
"Жлобство по-королевски": экономная Меган Маркл оконфузилась на глазах у сотен людей
18:40
Пенсионерка из Удмуртии выращивала наркотики на огороде
18:09
Самые дорогие телеактеры
18:08
"Могильная яма": Гобозов из шоу "Дом-2" вылил ушат грязи на Блюменкранц
18:06
В Татарстане двое родственников избили молотком пенсионерку
17:58
Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко
17:38
Проигравший суд Кержаков куражится с детьми назло жене
17:26
В Екатеринбурге пьяный лихач устроил погоню со стрельбой
17:07
Известная телеведущая показала интимное видео
17:02
Пугачеву втянули в грязные склоки с детьми на Украине
16:46
Бородина набросилась на Борисова после травли Моргуновой
16:44
В Тюмени подозреваемый в преступлении студент пропал без вести
16:13
"Охватывает ужас": Петросян вызвал смятение снимками с могил
16:12
Ребенку Цымбалюк-Романовской и Шаляпина поставили чудовищный диагноз
16:12
Смехова заморозила стволовые клетки своего сына
16:02
Скорая перевернулась: под Москвой произошло смертоносное ДТП
16:00
Путин дал наказ военным после бойни в Керчи
15:53
В Омске студент покалечил охранника
15:35
Житель Нижнего Новгорода спалил дом и умер
15:27
Звезда "Дома-2" врезала хвастливому финалисту "Битвы экстрасенсов"
15:22
Парк "Патриот" в Туле может получить поддержку Минобороны
15:22
В Краснодарском крае обрушился мост
15:10
"Беда приходит неожиданно": прооперированная Лобода плачет от боли и отчаяния
15:07
Певица Семенова назвала переделанную Кудрявцеву матрешкой
15:06
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
15:03
Европейцев послали на смерть ради спасения Америки
14:51
Бывший любовник умоляет Бузову принять его назад
14:39
12-летняя школьница пожаловалась на боль в животе и узнала о беременности
14:31
"Как тут можно без мордобоя": поступок известного актера возмутил Корчевникова
14:14
Беременная Собчак обтянула расплывшуюся фигуру
14:03
Смелый медвежонок отобрал мед у пчел (видео)
13:56
"Злобный гном": Польна насмешила нелепым видом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
Умер Николай Караченцов
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
Шаляпин прилюдно "облизал" Цымбалюк-Романовскую в "голом" платье
Ребенку Цымбалюк-Романовской и Шаляпина поставили чудовищный диагноз
"Перестал стоять перед смертью": Поргина выдала интимный секрет Караченцова
Шоу-бизнес

Сын Караченцова: Он хотел мне что-то сказать

Николай Караченцов. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Единственный сын Николая Караченцова дал откровенное интервью, в котором рассказал о последних часах жизни артиста. По словам 40-летнего Андрея, отец пытался что-то сказать, но ему было тяжело.

Продолжение: Умирающему Караченцову в агонии мерещилась покойница-мать
прочитано 3742 раза

Николай Караченцов провел последние дни в больнице. Супруга и сын почти не покидали артиста. Андрей оказался рядом с отцом за несколько часов до его смерти.

"Уходил очень легко, я бы сказал. Не испытывал никаких мук, физической боли. Может, в какой-то степени из-за того, что были замечательные врачи и папе помогали", – отметил Андрей Караченцов.

"Вчера удалось папу навестить. Правда, в реанимационном отделении. В 11 часов вечера я к нему подъехал, а сегодня утром его не стало. То есть успел вчера вечером с ним пообщаться..." – цитирует сына артиста Telegram-канал Mash.

По словам Андрея, отец пытался что-то сказать, но не получалось. "Открывал глаза, смотрел... Видел, что я приехал. Видно было, что ему спокойнее стало от моего приезда. Ему уже было тяжело говорить, но пытался что-то сказать. Была и маска на лице, которая подавала кислород, поэтому, конечно, что-то сказать четко ему было сложно. В любом случае, мы друг друга поняли", – заключил сын актера.

Ранее о смерти Николая Караченцова высказалась Людмила Поргина. "Держался до последнего. Очень сильный человек – и физически, и духовно. Мы все за него молились. Я думаю, что Бог его пожалел, (решил. – Прим. ред.) больше не мучить. Он покинул этот мир и совершенно, как говорится, приготовлен для рая, потому что он и человек потрясающий, и актер замечательный, и вообще уникальная личность..." – заявила убитая горем вдова артиста.

Автор: Наталья Аряева26 октября 2018, 12:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов

567

комментарии

Политика

Улыбающийся Лукашенко всадил нож в спину Путину
В убийстве Трампа обвинят Россию
Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко
Путин разбудил засыпающих на ходу министров

Шоу-бизнес

"Вытащили с того света": предавшая сына Повалий рассказала о жуткой расплате
Пузатая Маркл вышла на сцену в оттопыренном платье
"Мы будем о нем помнить": Владимир Машков о Караченцове
Гагарина пожаловалась на беременность и раздутость

Проишествия

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Скорбящая вдова Магомаева перестала общаться с родственниками
МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Шоу-бизнес

Умер Николай Караченцов

Ему было 73 года
Шоу-бизнес

Совсем беспомощный: телеведущий Беляев откровенно о борьбе с раком

"Профессор" оттягивает операцию
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона накаркала смерть Караченцову

Слова Нелли оказались пророческими

Шоу-бизнес

Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон

Последний раз принц Луи появлялся на публике в июле

Гороскоп

Совет на выходные
Эксперт высказалась об онкологии Михалковой
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество

Фоторепортажи

Рак изменил Караченцова до неузнаваемости
"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов
Самые дорогие телеактеры
Фото разрушенных ливнями кубанских сел

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Жуткие кадры из затопленного поселка в Краснодарском крае
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru