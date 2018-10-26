Сын Караченцова: Он хотел мне что-то сказать
Николай Караченцов провел последние дни в больнице. Супруга и сын почти не покидали артиста. Андрей оказался рядом с отцом за несколько часов до его смерти.
"Уходил очень легко, я бы сказал. Не испытывал никаких мук, физической боли. Может, в какой-то степени из-за того, что были замечательные врачи и папе помогали", – отметил Андрей Караченцов.
"Вчера удалось папу навестить. Правда, в реанимационном отделении. В 11 часов вечера я к нему подъехал, а сегодня утром его не стало. То есть успел вчера вечером с ним пообщаться..." – цитирует сына артиста Telegram-канал Mash.
По словам Андрея, отец пытался что-то сказать, но не получалось. "Открывал глаза, смотрел... Видел, что я приехал. Видно было, что ему спокойнее стало от моего приезда. Ему уже было тяжело говорить, но пытался что-то сказать. Была и маска на лице, которая подавала кислород, поэтому, конечно, что-то сказать четко ему было сложно. В любом случае, мы друг друга поняли", – заключил сын актера.
Ранее о смерти Николая Караченцова высказалась Людмила Поргина. "Держался до последнего. Очень сильный человек – и физически, и духовно. Мы все за него молились. Я думаю, что Бог его пожалел, (решил. – Прим. ред.) больше не мучить. Он покинул этот мир и совершенно, как говорится, приготовлен для рая, потому что он и человек потрясающий, и актер замечательный, и вообще уникальная личность..." – заявила убитая горем вдова артиста.
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